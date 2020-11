Danske Bank bliver i denne bygning, slår bankens kommunikationsafdeling fast over for Furesø Avis. Oplysningen om, at banken flytter ind i et nyt byggeri overfor er ikke korrekt, lyder det fra banken. Foto: Jens Berg Thomsen

Danske Bank:Vi bliver, hvor vi er i Farum

I sidste uges Furesø Avis kunne vi fortælle, at byggeherrene bag den nye Rema 1000-butik, lejlighedskompleks og erhvervslejemål i Farum Hovedgade, har et ønske om at ændre adressen til "Banktorvet". I samme ombæring refererede vi foreningen Furesø By og Land, der siger, at Danske Bank fraflytter deres bygning overfor for at flytte ind i det nye center.