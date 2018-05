Se billedserie Pludselig blev det hele så mærkeligt. Få minutter senere stod det klart for kollegaerne, at Dan var blevet ramt af en hjerneblødning. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Dans 24 trin tilbage til livet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Dans 24 trin tilbage til livet

Furesø - 25. maj 2018 kl. 15:43 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

24 trin. 24 trin. 24 trin. Latterlige 24 trin. Ubetydelige 24 trin. Men i dette tilfælde Kilimanjaro eller Mount Everest. Nej, fandme, nej. Jeg gør det. Jeg vil tilbage.

45-årige Dan Senderovitz er kommet langt siden han den 17. marts 2017 blev ramt af en hjerneblødning.

- Jeg har da været vred på den, som har skrevet mit manuskript. Men af en eller anden grund har jeg fra start af haft en glød, som sagde, at nu er jeg her, det er ikke her, jeg skal blive. Jeg har fundet en indre styrke, som jeg ikke vidste, at jeg havde, lyder det fra Dan Senderovitz.

I dag er han tilbage på sin gamle arbejdsplads i arbejdprøvning. Han kan smage på alt det, han drømte om, mens han lå på hospitalet og boede på plejehjem.

- Målet var og er at komme tilbage til mig selv. Bare det at have en betydning og bare være Dan. Det lyder åndet, men det at få en normal hverdag og gøre de ting, som giver mening for mig. Det har jeg kæmpet for, fortæller Dan Senderovitz.

Sukkerkold

Fredag den 17. marts startede som en god dag for Dan. Efter fire dage med forkølelse følte han sig frisk igen. Ihvertfald frisk nok til at tage på arbejde igen. For det var en speciel dag.

Denne dag skulle en lille gruppe børn med specielle behov starte i Hareskov Miniklub. Det var Dans ansvarsområde. Noget han havde stræbt efter at få som sit resortområde. For sådan er Dan. Han tager sig af andre. Om det er at hente vasketøjet i kælderen for hustruen Karina eller få hospitalsindlagte børn til at smile, når den venlige hospitalsklovn lægger vejen forbi. Når børnene ringer ind til børnetelefonen for rådgivning. Eller bare få mennesker til at føle sig godt tilpas, når han folder sig ud som entertainer eller revyskuespiller. På vejen til arbejde går tankerne til den forestående ferie sammen med Karina. De er endelig ovenpå igen efter nogle svære år med sygdom i familien. Godt nok havde der været nogle voldsomme hovedpiner på det seneste, men ellers var livet skønt.

Men så sker der noget mærkeligt.

- Jeg står i garderoben, men lige pludselig er det som om, jeg går sukkerkold. Lige pludselig er min venstre arm ikke, hvor jeg synes, den skal være. En kollega forsøger at give mig et glas vand. Da jeg vil tage det, er det som om min hånd går igennem glasset. Jeg kan ikke forstå det. Jeg kan ikke støtte på mit venstreben. Jeg kan ikke heller ikke holde balancen på stolen. Da jeg ikke kan mærke min kollegas hånd på min egne hånd, bliver der ringet, erindrer Dan Senderovitz.

De næste timer svæver Dan i livsfare. Han bliver kørt til scanning på Glostrup Sygehus. Herfra går turen med 180 kilometer i timen til Rigshospitalet. På Gentofte får Karina den besked, at Dan sandsynligvis ikke overlever. Datteren Nikoline bliver derfor ringet hjem fra efterskolen i Jylland - vel at mærke for at tage afsked med sin far!!

Den hårdeste kamp

Pumpet fuld af morfin ænser Dan ikke, at hans krop kæmper en overlevelseskamp. Blødningen stopper i tide. Dan overlever. Men han vågner op til en ny virkelighed.

- Reelt bliver jeg først mig selv igen, da jeg kom til Herlev Sygehus tre dage senere. Først her finder jeg ud af min venstre side er lammet. Det var ikke sjovt.

Gode råd er dyre i den situation. Men i dette tilfælde tog systemet over. Læger, fysioterapeuter og mange flere har hjulpet Dan med sin kamp for at vende tilbage til livet.

- Ved det første møde var vi meget skeptiske overfor systemet. Vi havde hørt så mange dårlige ting. Men i mit tilfælde har systemet virkelig fungeret i mit tilfælde. Til alt held har Furesø Kommune en Hjerneskadekoordinator, som virkelig kæmper for det og ved, hvad der skal til. Hun er min ambassadør. Hun fortjener en krone, siger Dan med ærbørighed i stemmen.

Han havde ikke været mange timer på Herlev Sygehus, før et par fysiopterapeuter hev ham op af sengen. Der skulle arbejdes, og det blev der.

- Det har været mit livs hårdeste kamp, konstaterer Dan med en alvorlig mine.

Undervejs har det været essentielt med mål.

- Det første store gennembrud var, da jeg fik løftet min arm. Jeg kiggede væk, da det skete, men fysioterapeuten blev pludselig stille. Så sagde hun: Dan, kig op. Jeg løftede blikket og så var min arm foran mit ansigt. Det var et kæmpe øjeblik og vi hylede og skreg. Hold kæft, det var en lettelse. Sådan har der været flere øjeblikke, hvor man bliver overvældet af følelser. For eksempel, da jeg pludselig klemte om den tandpastatube, som Karina havde givet mig i venstrehånden. Er du gal, hvor vi tudede.

Efter tre uger på Herlev Sygehus går turen videre til rehabiliteringscenteret Svanepunktet i Farum Midtpunkt. For Dan kan ikke komme op af de 24 trin til lejligheden i Espebo. Det bliver målet. Dan vil hjem.

- Det var svært at forholde sig til at komme på plejehjem som 43-årig. Gennemsnitsalderen kom ned på 84 år, da jeg kom. Det var noget nyt at forholde sig til. Men tiden gik med træning. Der var fire timers genoptræning hver dag, og resten af tiden rullede jeg en bold op af ned af min venstre arm og ben. Heldigvis går det stærkt.

Tre en halv uge før planen kommer fysioterapeuten med den krykke, som indikerer, at Dan selv kan bevæge sig rundt. I slutningen af maj tog han så de 24 trin op til lejligheden. Dan var endelig hjemme.

Men at komme hjem var ikke det sidste af de 24 trin. Dan har siden været igennem to operationer med henblik på at fjerne årsagen til blødningen og forhindre en ny. Og der er blevet knoklet med kognitive øvelser og motorik på Center for Hjerneskade fire dage om ugen.

Nu er han vendt tilbage til arbejdet fire dage om ugen arbejder han tre timer i Hareskov FFO i et afklarende jobforløb

- Det er fedt at være på arbejde. Men det er svært igen at blive konfronteret med at have et fysisk problem. Jeg er Dan version 2.0. Jeg skal tænke over, hvad jeg gør. Min hjerne har en sø på tre gange fire centimeter, som signaler skal finde vej uden om. Det udløser en hjerneskadetræthed, forklarer Dan.

Meget andet er sket. Familien er flyttet til et rækkehus i Værløse Vest for at klare dagligdagen.

- Styrken til at komme tilbage kommer fra min familie. Jeg vil være der for min kone og min datter. Jeg skal tilbage og leve mit liv. Jeg har masser af ting, jeg stadig skal nå at lave, konstaterer Dan Senderovitz.