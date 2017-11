Se billedserie Fuglebækgaard har en lang historie bag sig. Den overlevede to verdenskrige, men nu står den til nedrivning.

Daniel kæmper for historien

Furesø - 30. november 2017 kl. 15:31 Af Mikkel Kjølby

Det startede med et tilfældigt møde. 23-årige Daniel Mathiasen holder af at fotografere øde bygninger. Da han besøgte Flyvestation Værløse skete der noget med ham.

- Det startede med, at jeg besøgte forladte steder sammen med en kammerat og faldt over det her fantastiske sted som ovenikøbet har en utrolig historie, fortæller Daniel Mathiasen.

Tre år senere er han i fuld gang med at kortlægge historien om Flyvestation Værløse. Man kan følge med i hans anstrengelser på facebooksiden: Historien om Flyvestation Værløse. Her skriver han passioneret om nedrivningsdømte bygninger, anekdoter fra 2. verdenskrig og meget mere.

- Jeg samarbejder med Furesø Museer om at dokumentere historien om flyvestationen. De lokale har taget godt imod det, så jeg bruger en del tid på det - alt for meget faktisk, lyder det med et lille grin.

En del af tiden går med at interviewe tidligere ansatte eller folk, der boede ved flyvestationen i krigens tid. Men en stor del handler om at fotodokumentere historien. Hans seneste indlæg handler om Fuglebækgaard, som står foran nedrivning.

Gården har en lang historik, men siden forsvaret forlod stedet, har den fået lov til at forfalde og er nu dømt til nedrivning.

- Hvis det stod til mig, var der blevet paset bedre på Fuglebækgaard, men som den ser ud i dag, er en nedrivning nok den bedste løsning, siger Daniel Mathiasen med irritation i stemmen.

- Jeg er irriteret over, at ejerne har så travlt med at rive bygningerne ned. 21 bygninger rives ned i løbet af kort tid. Nogle af bygningerne er der ikke ret mange, der har fået adgang til, fortæller Daniel Mathiasen, som oplever en forskel på ejerne.

Naturstyrelsen har nemlig været samarbejdsvillig og givet adgang til deres bygninger, men på den anden side af landingsbanen er sagen en helt anden.

- Freja Ejendomme er det store problem. De vil ikke snakke med mig, og det er synd, for en del af de gamle tyske byninger skal rives ned. Jeg vil gerne have mulighed for at fotodokumentere historien i dem, inden de rives ned, forklarer Daniel Mathiasen.