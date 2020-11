Linje Bx kommer fremover ikke længere til at køre til Furesø Kommune og stopper ved Buddinge. Arkivfoto: Jens Berg Thomsen

DSB afkorter myldretidstog: Passagerer skal vente længere

Linje Bx vil ikke længere køre fra stationerne før Buddinge, som giver mere ventetid i myldretiden

Furesø - 18. november 2020 kl. 19:50

Fra mandag den 14. december er det slut med at tage linje Bx ind mod København og videre mod Høje Taastrup.

Det skyldes, at DSB afkorter myldretidslinjen, så den i fremtiden kun kører fra Buddinge Station.

Der bliver derfor dobbelt så lang ventetid, for de passagerer, der tager toget i myldretiden, da linje Bx kører tre gange i timen om morgenen og om eftermiddagen.

Linje B kører fortsat hvert tiende minut fra alle stationer. DSB varslede allerede ændringerne i starten af året, som nu bliver en realitet.

"Fra vores vejesystem i S-togene har vi et meget nøjagtigt billede af passagerstrømmene, og vi prioriterer at køre flere S-tog på de strækninger og i de tidsrum, hvor der er størst behov. Vi kommer til at køre 12 afgange mere med linje Bx i hverdagene mellem Buddinge og København H," forklarer DSB's informationschef Tony Bispeskov i en pressemeddelelse.

Ville lukke Skovbrynet I den oprindelige plan fra DSB var det også hensigten at lukke Skovbrynet Station på grund af for få passagerer, men efter stor protest fra Furesø og andre berørte kommuner, blev den plan taget af bordet. Det ville for eksempel øge presset på parkering til biler og cykler på Hareskov Station.

Udvalgsformand for natur, miljø og grøn omstilling, Lene Munch-Petersen (S), har tidligere sagt til Furesø Avis, at det vigtigste var at bevare Skovbrynet Station, selvom hun også er imod afkortelsen af linje Bx.

"Det er bekymrende, for det kommer til at betyde meget i myldretiden. Men hvis jeg skal vælge, er det bedre at bevare Skovbrynet Station, fordi det betyder meget for infrastrukturen. Ellers vil parkeringen på Hareskov Station blive voldsomt presset, og der er meget få parkeringspladser på Bagsværd Station," sagde hun tilbage i februar.