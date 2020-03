DSB har meddelt Furesø og Gladsaxe Kommune, at Skovbrynet Station fortsat vil blive brugt. Til gengæld vil Bx-linjen fremover vende på Buddinge Station. Foto: Mikkel Kjølby

DSB: Skovbrynet Station bevares

Furesø - 24. marts 2020 kl. 19:39 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der rejste sig en storm af protester, da det kom frem, at DSB havde planer om at lukke Skovbrynet Station, da det var den mindst benyttede station på Farumbanen.

Udvalgsformand Lene Munch-Petersen (S) tog på vegne af de utilfredse Furesøborgere dialogen med DSB. Det gav resultat.

- Furesø og Gladsaxe Kommune modtog tirsdag morgen et brev fra DSB. Her står der, at efter dialog med kommunerne har DSB ikke længere planer om at nedlægge Skovbrynet Station, fortæller Lene Munch-Petersen.

En lukning af Skovbrynet Station ville hovedsageligt have betydning for Hareskov Station, da flere ville parkere på den i forvejen fuldt optage parkeringsplads. Nu lægger DSB op til et samarbejde om at få flere til at parkere ved Skovbrynet Station i stedet for.

- DSB lægger op til dialog med Gladsaxe og Furesø Kommune om, hvordan man får flere til at bruge Skovbrynet Station. Det ser vi frem til, siger Lene Munch-Petersen.

DSB fastholder dog en anden ændring. Bx-linjen vil fra den 1. januar 2021 vende ved Buddinge Station. Dermed vil brugerne af de tre stationer i Furesø Kommune opleve færre afgange.

- Det er selvfølgelig ærgerligt, men på lang sigt er det vigtigere at holde fast i stationerne, lyder vurderingen fra Lene Munch-Petersen, som glæder sig over, at de mange indvendinger og dialogen med DSB har haft en betydning.

- Det er dejligt, at de mange indsigelser har haft en betydning for DSBs beslutning.