Se billedserie Historien om Peter Brixtofte bliver bragt til live i en kommende dokumentarserie på DR2. Dokumentaristen Nille Westh vil hele vejen rundt om Farums tidligere borgmester. Peter Brixtoftes døtre Marie og Signe har indvilliget i at medvirke. De ser frem til en anderledes og langt mere nuanceret fortælling om deres far. Foto: Thomas Arnbo

Send til din ven. X Artiklen: DR laver dokumentarserie om Peter Brixtoftes liv Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DR laver dokumentarserie om Peter Brixtoftes liv

Furesø - 12. februar 2021 kl. 04:42 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen

I anledning af det forestående kommunalvalg i november måned er DR og Story Production i gang med at producere en dokumentarserie om Peter Brixtofte.

Instruktør og producer, Nille Westh, står i spidsen for projektet, som forventes at ramme skærmen til september.

- I anledning af kommunalvalget ledte vi efter de bedste historier om kommunalpolitik. Der kom vi i tanke om Peter Brixtofte, fordi han nok er den mest kendte borgmester overhovedet, fortæller Nille Westh.

Første skridt var at tage kontakt til Peter Brixtoftes døtre,.

- Heldigvis vil Signe og Marie gerne være med til at fortælle historien om deres far, siger Nille Westh.

Marie Brixtofte ser frem til, at tv-seerne får præsenteret et mere nuanceret billede af hendes far.

- Der er rigtig mange aspekter i min fars historie, der ikke er blevet fortalt, men der er også mange aspekter fra den sidste del af hans historie, der er blevet fortalt for meget. Jeg vil gerne hylde den del af hans historie, som var fantastisk. Et ungt, højt begavet, menneske med visioner og vilde ambitioner. Han kunne være blevet statsminister, men blev valgt fra allerede i 1995, fordi han drak for meget. Han kunne have gjort så meget, hvis ikke alkoholen havde slået kløerne i ham, forklarer Marie Brixtofte.

Peter Brixtofte blev valgt ind i Farum Byråd i 1978 og blev borgmester i 1985. Det var han i store træk frem til BTs afsløringer i 2002. Han sad desuden i Folketinget og var skatteminister under Poul Schlüter.

Historien rummer desuden et dramatisk opgør om næstformandsposten i Venstre. Den kamp trak senere statsminister Anders Fogh Rasmussen sig sejrrigt ud af.

BTs afsløringer om store vinregninger blev starten på en gigantisk deroute. Peter Brixtofte gik af som borgmester, blev ekskluderet af Venstre og mange år senere idømt to års ubetinget fængsel for groft mandatsvig. Han døde den 6. november 2016 og er begravet på Farum Kirkegård.

Der er altså rigeligt med dramatik og historiske begivenheder at kaste sig over for Nille Westh, men hun vil dybere, end de ydre lag.

- Jeg er også interesseret i det personlige. Han var en helt, og så blev han skurk. Men hvordan var han som menneske. Det kunne være spændende at komme tættere på ham, siger Nille Westh.

Netop denne interesse for mennesket Peter Brixtofte fangede Signe Brixtoftes interesse for projektet.

- Nille Westh er nysgerrig på, hvordan min far var som person. Det, synes jeg, er spændende, for han var en virkelig god og rar person. Jeg er sikker på, at det bliver en dokumentar, som min far ville have glædet sig over at se, siger Signe Brixtofte, som vil fremhæve sin far som visionær.

- Min far var på mange måder forud for sin tid. Nu er det fx. blevet vigtigt for politikerne, at indvandrerne skal bidrage til samfundet og arbejde for at få ydelse. Det gjorde min far til virkelighed i Farum for 20 år siden, men han gjorde det med kærlighed og respekt for mennesker. Det er derfor, han var så elsket af minoritetsgrupperne i Farum, forklarer Signe Brixtofte.

Hele vejen rundt om Peter

Nille Westh har brugt de sidste måneder på at læse op på den massive mængde litteratur om Peter Brixtofte.

- Nu begynder der at tegne sig en form for fortælling og dramaturgi. Det er en form for mindmaping. Vi skal hele vejen rundt om hans barndom, tiden som borgmester, visionerne, næstformandsopgøret i Venstre, alkoholen og tiden i Horserød, fortæller Nille Westh.

Den erfarne dokumentarist forventer at indlede optagelser og interviews i marts måned og kommer med en opfordring.

- Vi leder efter gamle optagelser af Peter Brixtofte. Det kan være fra Sankt Hans ved Furesøbad, en god kampdag i Farum Park, byliv på hovedgaden osv osv. Det vigtige er at de levende billeder er fra 1980erne, 90'erne og begyndelsen af 00erne, lyder det fra Nille Westh, som tidligere har lavet dokumentarserien »Store danskere«,

Marie Brixtofte glæder sig til samarbejdet med Nille Westh.

- Alle har en historie om min far. Han har rørt så mange mennesker. Det er fedt, når de døde får lov til at leve videre, siger Marie Brixtofte.