DN Furesø inviterer til landskabstur

"Turen er en landskabstur, hvor vi oplever de åbne landskaber i den nordlige del af den fredede Stavnsholtkile op mod Sønderskov og Ravnsholt Skov og de store skove i Nordsjælland. Fra Stavnsholt Overdrev går vi ind i det område, der i Region Hovedstadens Råstofindvindingsplan er udpeget til interesseområde for råstofindvinding, kaldet Bregnerød Graveområde. Der har været store protester mod råstofindvinding i området, og vedtagelsen af Råstofplan 2016/2020 er udsat, uden at der endnu er fastsat en ny tidsplan. Furesø Kommune har sat en foreløbig stopper for gravningen ved at beslutte, at man vil rejse en fredningssag for området," skriver foreningen i en pressemeddelelse.