Tvllingerne Anna og Emma Brandt Schultz samt den blot 8-årige Emilia Henningsen vandt DM-guld for U12-hold sammen med to piger fra SIF.

DM-guld til tennisklub giver mod på mere

Furesø - 07. september 2021 kl. 11:53 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen

Hareskov-Værløse Tennisklub har medlemsfremgang og oplever nu også sportslig succes med DM-guld for U12-hold.

VÆRLØSE: For første gang i Hareskov-Værløse Tennisklubs historie blev det til DM-guld i en holdturnering. Tvillingerne Anna og Emma Brandt Schultz samt den blot 8-årige Emilia Henningsen var i weekenden med til at vinde DM for U12-hold sammen med to piger fra Skovshoved IF Tennis.

DM-finalen blev en neglebider langt ud over det sædvanlige. HVT/SIF førte 3-1 efter singlerne. Gentofte reducerede ved at vinde førstedoublen, og så var ekstra nerver på i andendoublen med Anna og Emilia, som efter en forkrampet indsats fik hevet sejren hjem efter tiebreak i første sæt og et comeback fra 2-5 til 7-5 i andet sæt.

DM-guldet er en stor ting i HVT, som sportsligt set er en miniput. Klubmanager Kristian Grøn tager det som endnu et tegn på den positive udvikling, som klubben er inde i.

- Vi har i de senere år oplevet en meget positiv udvikling i vores tennisklub. Vi har fået flere medlemmer, og en hel del af vores medlemmer er også turneringsaktive med fx holdkampe. Det skaber et helt unikt klubliv. Vi plejer at sige, at vi er en 360 graders klub med plads og tilbud til alle. Vi vil meget gerne udvikle klubben yderligere - både i forhold til antallet af aktive juniorer, seniorer og veteraner, men vi vil også gerne skabe flere gode tennisspillere, så det netop vundne hold-DM ikke bliver vores første og sidste, siger Kristian Grøn, som dog ser kapacitetsproblemer forude

- Vi har desværre ikke plads til flere voksne tennisspillere, selvom vi har mange, der gerne vil i gang. Den tanke er jo nærmest ikke til at holde ud i en tid, hvor samfundsdebatten bl.a. handler om for mange inaktive danskere. Vi har en principbeslutning om, at der altid er åbent for nye juniorer, men hvis vi som klub skal følge med efterspørgslen fra medlemmer og potentielle medlemmer og samtidig skabe flere talentfulde tennisspillere, så må vi simpelthen finde mere banetid - altså flere baner. Det arbejder vi på, men vi får brug for kommunens hjælp, hvis vi skal nå i mål, forklarer Kristian Grøn.

Talenttillbud er en god hjælp

To af HVT-pigerne fra U12-guldholdet, tvillingerne Emma og Anna Brandt Schultz, er sammen med fire af klubbens øvrige juniorspillere en del af den nystartede ordning Furesø Idrætstalenttilbud. Ordningen betyder, at de seks deltagende HVT-spillere kan morgentræne i skoletiden to gange om ugen. I HVT er banekapacitet en konstant udfordring. Derfor kan denne ekstra træningsmulighed, der gennemføres med økonomisk støtte fra kommunen og efter aftale med de unges skole, give de unge turneringsspillere en mulighed for at få en mere fokuseret træning.

- Vi synes, at tankerne bag den nye idrætstalentordning er rigtig gode. Ordningen giver de unge atleter muligheden for en mere konkurrencefokuseret træning. Vi ved, at flere af de andre deltagende idrætsgrene - bl.a. VBBK (Værløse Basketball Klub) - bruger dele af træningstiden på fysisk træning. Men for en klub som os, der især om vinteren kæmper hårdt med en alt for ringe banekapacitet, så bruger vi al tiden under morgentræningen på tennistræning ledet af vores dygtige cheftræner, Mikkel Nørby, siger klubmanager i Hareskov-Værløse Tennisklub, Kristian Grøn, og fortsætter:

- Ordningen har jo kun været i gang i en måneds tid, så det er nok lidt for tidligt at evaluere på effekten af idrætstalenttræningen, men jeg tør godt påstå, at man hos nogle af deltagerne allerede nu kan spore en positiv udvikling rent tennismæssigt, og det er oplagt, at de ekstra morgentræninger er en del af forklaringen, fortæller Kristian Grøn.

Da de to ugentlige morgentræninger ligger i skoletiden, betyder det, at de deltagende idrætstalenter kan misse op til fire timers undervisning i folkeskolen. Derfor er det en forudsætning for at deltage i ordningen, at idrætstalenterne er villige til at selvstudere i fritiden, så de ikke kommer bagud i skolen - og idrætstalenternes skoler har da også tilkendegivet deres syn på elevens deltagelse i ordningen i forbindelse med udvælgelsen af de deltagende idrætstalenter.

- Vi er en meget idrætsglad familie, og vi er rigtig glade for, at vores børn har fundet en passion og et fællesskab i en - eller faktisk flere - af kommunens mange fantastiske idrætsklubber. Men selvom vi er glade for idræt, så kommer skolen først, og vi har fra Anna og Emmas skole, Søndersøskolen, mødt en meget høj grad af forståelse, fleksibilitet og hjælpsomhed. Og det at pigerne nu i endnu højere grad skal selvstudere, har givet os som forældre et endnu større indblik i vores børns undervisning - det ser vi helt ærligt som en gave, fortæller Reinholdt Schultz.