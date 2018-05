DIF kipper med flaget

Direktør i Danmarks Idræts Forbund, Morten Mølholm Hansen glæder sig over ansættelsen af landets første kvindelige cheftrænre for et mandligt ligahold.

- Det kan få rigtig stor betydning. Vi glæder os i DIF over, at der er blevet ansat en kvindelig elitetræner på højt niveau og endda inden for herrebasket. Det er jo nærmest historisk og kan forhåbentlig motivere både klubber og kvindelige trænere til at følge trop, siger direktør for DIF, Morten Mølholm Hansen, til Frederiksborg Amts Avis.