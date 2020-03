Dansk Folkepartis byrådsmedlem Carsten Svensson har anmodet Furesø Kommune om, at byggeregnskaberne for Farum Midtpunkt sendes tilbage til udvalget for byudvikling og bolig for et nærmere tjek. Byggeregnskaberne er på dagsordenen ved aftenens byrådsmøde i cyberspace. Foto: Thomas Arnbo Foto: Thomas Arnbo

DF vil have byggeregnskaber sendt til tjek

Furesø - 25. marts 2020 kl. 09:13 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Mikkel Kjølby

For snart fem år siden afsluttede Furesø Boligselskab PCB-renoveringen af en del af Farum Midtpunkts lejligheder.

Byggeregnskaberne har ladet vente på sig. Men nu er de klar. Og skal godkendes af Furesø Byråd onsdag aften. Det kommer til at ske på et digitalt byrådsmøde, hvor borgerne og medierne kun får adgang til lyden.

Punktet blev også behandlet af økonomiudvalget. Her bad Venstre om at få punktet udsat til nærmere tjek.

Nu går Dansk Folkepartis Carsten Svensson et skridt videre. Han mener, at det er et alvorligt brud på styrelsesvedtægten, at udvalget for byudvikling og bolig ikke har haft punktet til behandling.

- Jeg har netop fremsendt en anmodning til byrådet i Furesø, om at punktet »Godkendelse af regnskab for diverse renoveringsarbejder«. Ikke til økonomiudvalget men til udvalget for byudvikling og bolig. Det er efter min opfattelse et alvorligt brud mod styrelsesvedtægten for Furesø kommune, at sagen blev behandlet af økonomiudvalget, som ikke er myndighedsudøver, lyder det fra Carsten Svensson.

Han undrer sig i høj grad over tallene i byggeregnskaberne. Prisen for de syv renoveringsarbejder lander på 870 mio. kr., en budgetoverskridelse på 46 mio. kr. Furesø Kommune skal stille garanti for lånene.

Ifølge Carsten Svensson er der i regnskaberne for Farum Midtpunkt i årene 2012-2017 anført renoveringer for i alt 2,4 mia. kr.. Han vil gerne have belyst nærmere, hvad der er op og ned i den sag, inden byggeregnskaberne behandles af byrådet.

- Endvidere er byrådet blevet misinformeret om årsagerne til forsinkelserne på afleveringen af byggeregnskaberne, siger Carsten Svensson.