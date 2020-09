Preben Sandberg Pettersson

DEBAT: Vi vil fortsætte den stabile og ansvarlige udvikling

Furesø - 29. september 2020 kl. 08:41 Af Preben Sandberg Pettersson (S),1. Viceborgmester Kontakt redaktionen

Vi Socialdemokrater har indgået en budgetaftale med de radikale og de konservative om Furesøs budget for de kommende to år. Vi fortsætter den stabile og positive udvikling af Furesø. Den indgåede budgetaftale er bundsolid. Der er styr på økonomien og plads til udvikling til gavn for børn, ældre og den grønne omstilling.

Budgettet vil skabe bedre ældrepleje, bidrage til bedre normeringer på daginstitutionerne, udvikling af en "Furesø-model" for fjernundervisning og ny kunstgræsbane i Værløse. Det er blot nogle af eksemplerne. Vi etablerer en borgerrådgiver og der afsættes flere midler til fremkommelighed, og grøn omstilling bl.a. målrettet lokale regnvandsløsninger, hindring af overløb i bl.a. Farum sø, udbredelse af elbiler og fremme af cyklisme i samarbejde med det lokale erhvervsliv og kommunens borgere. Der spares ikke længere på klippekortsordningen på plejehjemmene. Vi sparer heller ikke på fjernundervisning i 2021, og den foreslåede stigning i FFO-taksterne er reduceret. Endeligt er budgettet udtryk for, at vi fortsat vil styrke kulturlivet i Furesø med midler til Skovhuset og Farum Kulturhus.

Det mener vi er et ansvarligt budget i god balance, der prioriterer velfærd og service for Furesø borgerne, der samtidigt giver mulighed for flere nye tiltag i de kommende år, hvilket bl.a. skyldes færre udgifter til seniorjob-ordningen, færre renteudgifter og en forbedret integrationsindsats.

Vi respekterer, men forstår derimod ikke, at Venstre, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti og på den anden side Enhedslisten - sammen SF og Alternativet - har lavet deres egne budgetforslag i stedet for at indgå i den fælles forhandlinger om en samlet bred budgetaftale.

Vi kan ikke tilslutte os det forslag Venstre, LA og DF har lavet. Det har karakter af at være en ufinansieret gavebod, hvor alle udvidelsesforslag finansieres med enorme udmøntede rammebesparelser på lønbudgettet - som oplagt vil føre til forringelser af velfærd og service.

Vi kan heller ikke forstå forslaget fra Enhedslisten, Å og SF. Det virker umiddelbart som et overbudsforslag på ekstra 10 mio. kr. - men også dette forslag er ufinansieret og ikke økonomisk ansvarligt. Vi kan ikke begynde at bruge penge vi ikke har og blot skabe balance ved at ind budgettere penge som vi ønsker staten skal give os eller begynde at finansiere med fremtidige skattestigninger - det er ikke ansvarligt.

Vi arbejder stenhårdt for at skabe velfærd og trivsel på baggrund af en stabil og ansvarlig udvikling i Furesøs økonomi - der som bekendt er under pres, men vil ikke være med til at kaste os ud i ideologiske eksperimenter. På det grundlag inviterer vi alle byrådets partier til at støtte op om S, RV og K s budgetaftale."