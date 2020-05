DEBAT: Vi arbejder benhårdt med Furesøs økonomi

Byrådet har i enighed arbejdet benhårdt på at få kommunens økonomi på rette kurs. Der er de seneste 10 år blevet gennemført effektiviseringer i kommunens drift på mere end 350 mio. kr. Kommunens kassebeholdning er øget med mere end 300 pct. Et samlet byråd har besluttet at bruge en del af de opsparede midler til en såkaldt investeringspulje, der bl.a. har finansieret renovering af vores folkeskoler, en række nye daginstitutioner og udvikling af vores infrastruktur og nye boligområder. På trods af dette har Furesø stadig en meget solid kassebeholdning.

Venstre har i et debatoplæg ladet forstå, at Furesø burde have sparet mere op til den fremtidige gældsafvikling. Det er for så vidt et validt synspunkt, men det undrer os, da det ikke harmonerer med at Venstre har været med til alle budgetforlig de sidste 10 år, inkl. de investeringer der er foretaget over årene, uden at stille forslag om øget opsparing. Uanset gældsafviklingens størrelse ville det ikke løse den aktuelle udfordring med stigende udligning.