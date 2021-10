DEBAT: Ungdomsuddannelse kræver ungdomskultur

Furesøs aldrende befolkning er nok tilfredse med kommunens kulturelle indslag af azurmalere, kukkasseteater og folkedans, men hvis politikerne vil "forstærke indsatsen for ungdomsuddannelser" - som lovet i S-debatindlæg i FAA 23-10-2021 - skal der helt andre boller på suppen. Nu, da legendariske Zanne Jahns stilling som leder af Kulturhuset i Farum skal genbesættes, kunne man pege på Huset i Rådhusstræde (huset-kbh.dk/) som et sigtepunkt for den ungdomskultur, en uddannelseskommune skal have for overhovedet at tiltrække unge. Godt nok er Furesø ikke København, men alligevel... Og en strategisk 'ungdommeliggørelse' af kommunens kulturpolitik, det være sig i Kulturhuset, i Galaksen og i Skovhuset, vil under alle omstændigheder kræve, at kommunen skal til lommerne. Hidtidig snak om fællesskaber, samarbejde og frivilligindsatser alene gør det ikke.