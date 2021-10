Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Sejler de sociale indsatser? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Sejler de sociale indsatser?

Furesø - 14. oktober 2021 kl. 12:52 Kontakt redaktionen

Af. Sanne O. Sejrbo-Dekker (K) Byrådskandidat

Lille Værløsevej 58B, 3500 Værløse

Nu er det ingen hemmelighed at jeg deltog i et informationsmøde oppe på rådhuset i forbindelse med byggeriet på Syvstjerne vænge 10. Mine børn har en del venner i området, og min interesse dengang gik på at der ikke havde været en borgerhøring/nabohøring som var hensigten fra det godkendende udvalg inden byggeriet blev påbegyndt. Kommunen valgte at tolke nabohøring som 'at borgene skulle høres om udformningen af bygningen', og ikke om hvorvidt de synes det var en god ide at placere er bofællesskab for psykisk syge i deres baghave. Bofællesstedet blev bygget og sådan blev det.

Nu har jeg fulgt med udviklingen løbende, og i sidste weekend var jeg tilfældigvis i selskab med et par forældre der bor i området. Deres vurdering var at de ikke havde haft meget med beboerne at gøre siden de flyttede ind, men at den forøgede trafik på vejen og i området var generende. Da jeg spurgte ind til det fik jeg at vide 'om jeg ikke var klar over at Syvstjerne Vænge nu var kendt for at hvis man skulle handle narko' så var det der man skulle hen. Det resulterer i familierne i området låser deres biler og døre, hver eneste gang. Derudover at flere børn, i disse tilfælde fra 9-14 års alderen ikke længere får lov til at færdes i området om aftenen og gå hjem fra arrangementer på skolen.

Det er en helt anden problematik end den jeg så i starten, men årsagen er det samme. Hvis det er aktuelt som flere mener, så synes jeg ikke kommunen kan være det bekendt og jeg ville være så ked af det hvis det var mit tætte nabolag der var udsat for det.

Gode hensigter er fantastiske, men måske Bondo skulle følge op på de sociale indsatser i kommunen? Som et fremtrædende medlem af S gjorde meget klart under infomødet på rådhuset i sin tid ' ville det være super hvis de byggede sådan et tilbud i hendes baghave, og hun ville slet ikke være utryg ved det'.

Vi prøver at tiltrække ressourcestærke børnefamilier til Furesø med lovning om tryghed og børnevenlige kvarterer, så har vi også et kæmpe ansvar om at følge på sociale indsatser til døren, og løbende følge op på at de fungerer efter hensigten uden gene til nabolaget.

Familierne og vores børn og unge fortjener tryghed.