Parkeringspladser til fodboldkampene i Farum Park bliver et kildent punkt i den nye lokalplan. Arkivfoto: Thomas Arnbo Foto: Thomas Arnbo

Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Respekt for Farum Vest Fredningen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Respekt for Farum Vest Fredningen

Furesø - 10. maj 2020 kl. 16:05 Af Egil Hulgaard (K) formand, Lene Bang (S) næstformand, Preben Sandberg Pettersson (S), Lene Munch-Petersen (S), Niels Bjerre Degn (S), Lars Carpens Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Carsten Juel havde den 3. maj et indlæg som kommenterer på et forslag om at Furesø Kommune går i gang med at undersøge mulighederne for, at etablere aflastningsparkeringspladser eller boldbaner vest for fodboldstadion. Et enigt udvalg har tiltrådt at undersøge muligheden for det. I det følgende vil vi gerne redegøre for baggrunden for den beslutning.

Farum Vest huser i dag 14 idræts- og fritidsforeninger. Området bruges hver dag ivrigt af mange borgere til idræt og fælleskab. Med Farum Boldklubs oprykning til Superligaen i 2002 blev FC Nordsjælland også en del af området. Til stor glæde for mange. Lad det også være sagt, at hvis man skulle placere et stort stadion i dag, ville man givetvis ikke have placeret det der. Men vi må forholde os til fortidens beslutninger og løse de udfordringer, der følger af dem.

I dag er der en udfordring i området med parkeringspladser. Den bliver ikke mindre, når bane 4 bliver inddraget til fodbold igen. Når der er superligakampe og andre store sportsarrangementer i området, holder der biler overalt på naboernes sideveje. Derfor har vi sagt ja til, at kommunen spørger fredningsmyndighederne og efterfølgende staten, om de anser det for en mulighed at etablere aflastnings-p-pladser og boldbaner der, hvor der i dag er en græsmark. En parkeringsmulighed dér vil betyde, at færre bilister vil køre ind i boligområderne og i stedet køre langs Lillevangsvej og parkere uden gene for andre.

Parkeringsarealet kan etableres med græsarmering og arealet kan aflukkes med en bom, som sikrer, at parkeringsarealet kun bruges i særlige situationer nogle få gange om året. Farum Vest-fredningen, som er en udsigtsfredning, giver mulighed for, at der kan etableres parkeringspladser i området.

Vi har også sagt ja til, at kommunen undersøger, om der kan anlægges boldbaner i samme område. Det vil betyde, at flere børn og unge kan spille fodbold i området. Boldbaner kan også etableres på en måde, så de kan respektere området og naturen. Både en aflastningsparkeringsplads og boldbaner indenfor Farum Vest-fredningen forudsætter bl.a., at Fredningsnævnet godkender det.

Vi er i Furesø Kommune så privilegerede, at vores byer er omkranset af natur og bevaringsværdige landskaber. Og den natur skal vi passe på. Udviklingen af Furesø skal derfor ske så nænsomt som muligt. Derfor beder vi forvaltningen om at undersøge mulighederne for at bruge arealet vest for stadion på den mest skånsomme måde - så udvikling og respekt for fredningen kan gå hånd i hånd.