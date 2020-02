DEBAT: Red Undergrunden

Jeres afgørelse om nedlæggelse af Undergrunden virker mere som en principiel politisk beslutning end som en beslutning, der er truffet på økonomiske overvejelser og uden at se på Værløses borgers ønsker og behov. Husk, at vi i Værløse er med til at betale den 3 mia store gæld, som Farum oparbejdede i forbindelse med etablering af kultur- og sportsfaciliteter i Farum. I forhold hertil er udgiften til Undergrunden nærmest ubetydelig.

Ydermere ligger der en kæmpe signalværdi i at have et egnsteater af Undergrundens kvalitet i Furesø. Et sådant kulturelt fyrtårn har en stor tiltrækningskraft på både nye medborgere, industri og handel.