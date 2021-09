Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Politikere skal passe bedre på plejepersonalet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Politikere skal passe bedre på plejepersonalet

Furesø - 10. september 2021 kl. 09:48 Af Simone Salung Bagger Byrådskandidat for LA Korsbjergvænge 104 3520 Farum Kontakt redaktionen

Vi skal investere i plejesektoren. Det skal vi for at give plejepersonalet bedre vilkår for at lykkes i deres arbejde, men også for at passe på deres fysiske og mentale helbred, som påvirker både fællesskabet på arbejdspladsen, deres følelse af at være værdsat, kommunens økonomi og den oplevede kvalitet hos borgere og deres pårørende.

Hvis man arbejder i plejesektoren i dag, gør man det, fordi man ønsker at gøre en forskel. Måske ønsker man at passe godt på de mennesker som var med til at opbygge det samfund, som vi yngre har fået overdraget med ganske gode vilkår sammenlignet med tidligere generationer. Arbejdet kræver kendskab til mennesker, rummelighed, empati og respekt. Man skal kunne have mange bolde i luften og være hurtigt tænkende. Og så skal man være fysisk og psykisk robust.

Men i Furesø kommune fokuseres der på umiddelbare omkostninger ved investeringer, hvor indkøbspris har en større vægtning end den oplevede kvalitet. Investering i det rigtige udstyr er dyrt, men der regnes ikke på hvad det alternativt koster i sygemeldinger, når plejepersonalet overbelaster deres egen krop for at levere den kvalitet, borgerne har brug for. Det tæller heller ikke, at sygemeldinger pga. fysiske skader koster dyrt og i øvrigt bliver dyrere, når det øvrige faste personale bliver sat under pres, mens de håndterer det øgede arbejdspres og løber hurtigere for at levere den kvalitet, de ønsker borgerne, trods alt, skal opleve, hvormed de ender med at sygemelde sig fordi de bliver udmattede.

Der er dagligt meget dokumentation og tidsrøvende lange telefonsamtaler for at få de rigtige hjælpemidler fra visitationen. En sag kan rejse frem og tilbage mange gange og det tager tid. Tid der kunne gå til pleje og omsorg og højne den oplevede kvalitet både hos plejepersonale og borgere og pårørende.

Liberal Alliance har talt med rigtig mange medarbejdere i plejesektoren det sidste år. Og uanset arbejdssted, taler de om et stærkt sammenhold og gode kolleger, men også om, at der ikke investeres tilstrækkeligt fra politisk side i deres arbejdsmiljø. Rigtige hjælpemidler og eksempelvis en digitalisering af processen mellem plejehjem og visitationen ville spare tid.

Vi har lyttet i Liberal Alliance, og derfor ønsker vi fremadrettet, at der investeres tilstrækkeligt i rammerne omkring vores plejepersonale, så de med den respekt og omsorg som de fortjener at få og ønsker at give, får rammerne dertil. Det arbejder LA for.