Rasmus Prehn og Matilde Powers (S).

DEBAT: Nye kostråd - til glæde for vores sundhed og klima

Furesø - 25. januar 2021 kl. 16:51 Af minister for fødevarer, landbrug og fiskeri Rasmus Prehn (S) og folketingskandidat og byrådsmedlem Matilde Powers (S) Kontakt redaktionen

Det er blevet januar, og for mange af os er det dermed også blevet tid til at lægge de lidt usunde december-vaner bag os. Derfor er det meget belejligt, at Fødevarestyrelsen d. 7. januar lancerede 7 nye officielle kostråd. I en tid med meget forvirring og mange myter omkring, hvad der er sundt og ikke-sundt, er det ekstra vigtigt, at vi har nogle videnskabelige råd at læne os op ad.

De fleste af os husker FDB's kostpyramiden og slogans som "du bliver hvad du spiser". Meget går igen fra før, men det, som skiller sig særligt ud ved de nye kostråd, er, at der opfordres til at spise mindre kød og mere planterigt, og at vi skal slukke tørsten i vand. På den måde er de nye kostråd altså ikke kun gode for sundheden, men også for vores klima.

To af de vigtigste opgaver, vi som politikere har foran os, er, at beskytte vores klima, og at forebygge den voksende tendens til fedme og livsstilsygdomme. Derfor er vi begge meget begejstrede over, at vi kan kombinere disse to målsætninger i de nye kostråd.

Nu kommer den vigtigste del - nemlig at få kostrådene ud at leve. Hvis vi for alvor skal rykke, er det vigtigt, at kostrådene ikke bare giver inspiration i de små hjem, men at også vores institutioner og arbejdspladser tager de nye kostråd til sig. Mange kommuner og arbejdspladser har allerede indført mere sund og klimavenlig kost i form af mindre kød og mere grønt. Fx Furesø kommune der, som den første kommune i år 2019, tog kød med i klimaregnskabet. Ud over at maden i Furesøs køkkener er blevet sundere og mere klimavenlig, har det også haft den positive effekt, at det er blevet billigere at indkøbe, hvorfor der også er blevet råd til at omlægge til økologi.

Vi håber, at de nye kostråd gør, at mange flere, både arbejdspladser, institutioner og privatpersoner, vil følge efter - til glæde for vores sundhed og vores klima.

Kostrådene lyder:

o Spis planterigt, varieret og ikke for meget

o Spis flere grøntsager og frugter

o Spis mindre kød - væg bælgfrugter og fisk

o Spis mad med fuldkorn

o Vælg planteolier og magre mejeriprodukter

o Spis mindre af det søde, salte og fede

o Sluk tørsten i vand Fakta:

o Kosten har en afgørende rolle i forhold til at forebygge livsstilsrelaterede sygdomme, som er voksende i Danmark. Fx overvægt, som mere end halvdelen af den voksne befolkning i Danmark er ramt af, type 2 diabetes, osteoporose, cancer og hjertekarsygdomme.

o Fødevaresektoren står for omkring en fjerdedel af det globale klimaaftryk og omkring 20% af danskernes individuelle klimaaftryk.

o Hvis danskerne overholder de officielle kostråd, vil vi årligt kunne undgå ca. 1000 dødsfald fra kostrelaterede sygdomme, hvilket svarer til en samfundsøkonomisk besparelse på 11-12 milliarder kr.