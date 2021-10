DEBAT: Lad os styrke det frivillige foreningsliv i Furesø

Furesø ligger høj i sammenligninger af kommunernes tilskud til det frivillige foreningsliv. Sådan skal det også være, for Furesø er én af de kommuner med allerflest foreningsaktive borgere. Vores rige foreningsliv binder os sammen, holder os raske og er med til at skabe vores stærke fællesskaber i Furesø. Men vi kan gøre det endnu bedre. Vi vil foreslå, at vi i begyndelsen af den kommende byrådsperiode sætter os sammen med foreningerne og lægger en samlet plan for, hvordan det bliver lettere og sjovere at være frivillig i Furesø. Vi har ikke brug for flere politikker på glittet papir. Vi har brug handling.