DEBAT: Jonstrup Skole - rettidig omhu

"Kan mit barn gå på Jonstrup Skole i 3. klasse i 2022?" Og kan man mon forvente at kunne fortsætte helt til 5. klasse på et tidspunkt? For nyligt var vi fra Furesø Radikale Venstre på besøg i Jonstrup. Inviteret af Jonstrup 89 og en lang række forældre til nuværende og kommende skolebørn i Jonstrup. Dagsordenen var klar. Der mangler et trygt skoletilbud i Jonstrup. Et tilbud man kan regne med og planlægge efter. Vi blev forholdt både prognoserne for børnetallet og et blik ind i de faktiske tal som de ser ud nu. Sammenholder man de tal med afstanden til Lille Værløse Skole, som for nogle af eleverne er 7 km, er der ingen tvivl. Der er på sigt god basis for en lokal skole i Jonstrup. Og forældrene har afgjort brug for en klar udmelding på området. En skole er mere end blot en række af fag. Det er også et samlingssted og kulturhus. En skole er et sted, der skaber fællesskaber. Ikke mindst i et spirende samfund som det i Jonstrup. Vi er gået beriget hjem fra mødet. Og i vores optik skal vi afgjort have kigget på en plan for Jonstrup Skole. Da man udbyggede kaserneområdet i Farum, oprettede man ikke en lokal skole. Den fejl skal vi ikke gøre igen. Jonstrup fortjener en god løsning så hurtigt som muligt. En løsning der både løser udfordringerne i dag, i morgen og om ti år. Det er rettidig omhu. Vi skal finde den helt rigtige løsning. Og fra radikal side vil vi gerne få enderne og partierne til at mødes.