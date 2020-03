DEBAT: Gør streaming af byrådsmøder permanent

Det var med stor glæde, at jeg læste om Furesø Kommunes initiativ til at videostreame byrådsmødet d. 25. marts.

Lad os være ærlige et øjeblik, for når kommunen slår dørene op, og inviterer folk indenfor til borgermøder, høringer mm., så er det som oftest den samme relativt lille flok af engagerede borgere, krydret med et par repræsentanter fra den lokale presse, der som Tordenskjolds soldater deltager.

Det kan og bør vi gøre bedre, og første skridt må her være at øge borgernes bevidsthed, om hvad der foregår i byrådssalen, hvor politikerne drøfter og beslutter tiltag, der vedkommer vores alles hverdag.

Det står ikke rigtig til diskussion, at vi befinder os i en tid, hvor digitaliseringen er eksploderet, og kommunikation og nyhedsformidling i højere grad end nogensinde foregår foran en eller anden form for skærm.

I dag gemmes lydoptagelserne af byrådsmøderne på kommunens hjemmeside. Spørgsmålet er, om vi ikke også i Furesø, hvor vi endda i 2018 har nedsat et fagudvalg for digitalisering og innovation, bør overveje at gøre digital video streaming af byrådsmøderne til en permanent ordning, som man allerede har gjort det i over halvdelen af landets kommuner.