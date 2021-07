Nu kræver det tilladelse af bruge p-pladserne langs Nordvænget, og det ærgrer naboerne til boligkomplekset. Foto: Poul Christoffersen

DEBAT: Godt naboskab og trafiksikkerhed hører sammen

Furesø - 11. juli 2021 kl. 20:54 Af Poul Christoffersen, Gammelgårdsvej 45 b, 3520 Farum Kontakt redaktionen

Gammelgårdsvej i Farum vest har fyldt en del i de drøftelser som foregik i forbindelse med byggeriet af Rema m.m. på »Banktorvet«, og hvor vidt blandt andet dette byggeri ville betyde en øget trafik på vejen, og dermed en forringelse af trafiksikkerheden.

Gammelgårdsvej er den eneste gennemgående vej fra fabriksområdet i nord til hovedgaden i syd. Samtidig er den skolevej i forbindelse mellem flere skoler i Farum. Og dette uden der er etableret cykelstier langs vejens beboede del.

Gennem mange år har der været en god relation mellem beboerne i vejens parcelhuse og det overfor liggende boligkompleks Nordvænget. Mange af os kendte hinanden, hilste og talte sammen når vi mødtes på vejen eller et af de mange andre steder, hvor vi var samlet til forskellige aktiviteter. En ting som vi forhåbentlig kan fortsætte med.

Men pludselig er der sket noget, som for os borgere i parcelhusene finder mærkeligt. En morgen vågnede vi op til, at der langs Nordvænget på en længde af 150 meter var sat skilte op med parkeringsforbud for alle andre end bebyggelsens beboere. Hvis man overså dette ville det betyde en parkeringsafgift på 720 kr.

Ingen dialog, intet varsel, men en effektiv parkeringsvagt har sikkert inddrevet et ikke ilde beløb.

Alle overfor og ved siden beliggende parcelhuse har mindst 2 parkeringspladser på deres parcel, hvorfor en benyttelse af p-pladserne på Gammelgårdsvej ud for Nordvænget kun blev brugt af gæster, eller i forbindelse med at håndværkere m.m. skulle benytte det enkelte parcels p-plads. Altså er der på ingen måde tale om at uvedkommende unødvendigt langtidsparkerede på p-pladserne udenfor Nordvænget.

Med sit restriktive p-plads tiltag har man i praksis bare skubbet den parkering, der foretages af andre end bebyggelsens egne beboere over på den modsatte side af vejen, hvilket også omfatter gæster til eget område.

Konkret har vi måttet lægge p-plads til en beboer, som ikke havde fået sin bil tilmeldt p-ordningen, lige som en behandler ikke kunne nå frem til sin patient uden at benytte vores grunds parkeringsplads. Skulle vi ved hjælp af skilte og opkrævning af gebyr gøre som Nordvænget?

Udformningen af de omtalte p-pladser tværgående i forhold til Gammelgårdsvej udvirker, at der på de 150 meter dette omfatter, ikke er muligt med kantstenparkering, hvilket tvinger al parkering over på vejens vestlige side, hvilket forringer oversigten ved udkørsel fra de derved liggende grunde, og i øvrigt forringer trafiksikkerheden på vejen for øvrige trafikkanter, og her især cyklisterne.

Man må spørge sig selv hvorfor boligselskabet Nordvænget har haft så travlt. Alle har haft mulighed for at sætte sig ind i, at Gammelgårdsvej endda meget snart skal indgå i en trafikanalyse, hvorefter der kan ske trafikale ændringer af vejen, hvor også p-forholdene på vejen vil indgå.

Som beboer overfor Nordvænget appellerer jeg til, at parkeringsrestriktionerne midlertidigt nedtages, indtil trafikanalysen og de deraf trufne konklusioner er taget.

Lad os sammen trafiksikre vores del af Gammelgårdsvej.