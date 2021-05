Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Furesøs folkeskoler og valgkampen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Furesøs folkeskoler og valgkampen

Furesø - 29. maj 2021 kl. 14:14 Af Louise Brandt, Lærer og kredsformand i Furesø. Kr. Værløsevej 26, Værløse Kontakt redaktionen

Så er valgkampen i gang og jeg kan ikke åbne netavisen uden at læse om Furesøs folkeskoler. Det er interessant læsning. Valgløfterne myldrer frem og kommende og nuværende lokalpolitikere byder ind med positive meldinger om deres ønsker for de kommende fire år i vores folkeskoler.

Jeg er enig langt hen ad vejen, ja vi skal fortsat have gode folkeskoler, ja vi sætter fokus på udvikling og ja vi har meget engagerede lærere på vores skoler.

"Der er to ting, som alle har en mening om, fodbold og folkeskolen"

Vi har mange interessenter på skoleområdet. Der er forældrene, der gerne vil det bedste for deres eget barn, skolebestyrelserne der vil det bedste for "deres" skole og politikerne, der vil det bedste for Furesø, og alle har en mening om, hvad der er bedst. Desværre er det ikke altid det samme og ofte mangler der evidens for, hvad der virker.

Lærerne ved, hvad der virker. Vi er uddannede til at udvikle en praksis, der afspejler elevgruppen, og alligevel er vi oftest dem, der bliver spurgt til allersidst om udvikling i folkeskolen, hvis vi bliver spurgt!

I et debatindlæg i SN 26.5. kan jeg bl.a. læse, "at eleverne nu arbejder med læring, hvor de bringer deres viden i anvendelse". Det gør eleverne også, men det er blot en ting ud af mange. Eleverne skal have viden, ellers kan de ikke anvende den, og de skal samtidig kunne alt muligt andet. De skal dannes fagligt og socialt, de skal deltage i nationale test, de skal trives og de skal gøres klar til videre uddannelse og et langt arbejdsliv.

To valgønsker

Giv os uddannede kollegaer og giv os skolen tilbage. Vi vil have rum og tid til at tale undervisning, faglighed, trivsel og alt det andet, der kendetegner et godt skoleliv. Vi vil ikke have færdigkøbte projekter, der trækkes ned over hovedet på os fra velmenende forældre og andre interessenter, og som tager tid fra undervisning og forberedelse. Forskningen viser, at vi får de bedste skoler og dygtigste elever, hvis vi har tid til at forberede undervisningen og til at arbejde sammen med uddannede kollegaer.

"Forskning viser ligeledes, at gode relationer mellem lærere og elever er en af de mest læringsfremmende kvaliteter i undervisningen. Det er vigtigt, at læreren interesser sig for dem" citat af Per Fibæk Laursen professor for uddannelse og pædagogik

Det kræver tid og rum, og det må lokalpolitikerne meget gerne prioritere i deres valgløfter, så lover vi, at vi nok skal løse opgaven.