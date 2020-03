DEBAT: Furesø Kommune krænker min retsbevidsthed

Forestil dig, at din nabo en dag kører 200 kubikmeter jord ind på sin grund og smider det meste af i skellet op til din grund så hæk og plankeværk er ved at vælte.

Forestil dig at din nabo herefter i strid med reglerne ombygger sit hus radikalt.

Forestil dig at din nabo giver urigtige oplysninger om, hvad der er sket eller ikke sket til kommunen.

Forestil dig så, at du alt imens gør din kommune opmærksom på, at din nabo handler i strid med reglerne, så hjælper kommunen naboen med at omgå de selv samme regler.