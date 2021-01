DEBAT: Farumgård og det vilde overdrev

I sit indlæg i Frederiksborg Avis 25. januar 21 skelner Gustav skarpt mellem almindelige borgere og byrådsmedlemmer. Som om et byrådsmedlem ikke er en almindelig borger. Som om et byrådsmedlem er i en sfære helt for sig selv og 20 andre udvalgte. Som om der gælder andre regler for politikere end for borgere. Men det fineste ved et byrådsmedlem er da netop, at hun er borger. Alligevel angriber Gustav Niels Bjerre-Degn, byrådsmedlem fra A, for at sejle under bekvemmelighedsflag i sit høringssvar, fordi denne kalder sig borger og ikke byrådsmedlem. Om et synspunkt bæres frem af et byrådsmedlem, en bager eller en soldat er imidlertid netop i et demokrati ligegyldigt og har ikke indflydelse på en sags behandling og udfald. Ydermere bringer Gustav den ide til torvs, at en, der er gift med en borgmester, burde fratages retten til at indsende høringssvar. Og mener at vide, at de borgere, der synes det samme som borgmesteren i en sag, ikke tænker selv men lader sig føre blindt.