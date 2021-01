Kresten Bergsøe har gennemgået høringssvarene og giver udtryk for, at der er lavet kampagner med enslydende svar. En del af høringssvarene indeholder den samme stavefejl af hans efternavn. Det gælder blandt andet høringssvaret fra borgmesterens kone. Arkivfoto: Allan Nørregaard

DEBAT: Farumgård fredningsagen - det frie fald i kommunal forvaltning

Furesø - 23. januar 2021 kl. 05:38 Af Kresten Bergsøe. Farumgård. 3520 Farum Kontakt redaktionen

I bestræbelserne på at omgå domstolenes afgørelse af Farumgårdsagen har kommunen, som bekendt, igangsat en ny fredningsproces.

Der er ingen hjemmel i loven for, at gennemføre kommunens fredningsforslag - hvilket ikke betyder noget, for med fredningssagen vendes bevisbyrden om, som Kammeradvokaten ganske rigtigt bemærker, i sit notat til kommunen. Et notat som i sin helhed stadig holdes hemmelig for offentligheden, men sort på hvidt dokumenterer, hvad kommunen bad kammeradvokaten om: hvordan gennemtvinges offentlig adgang, trods domstolenes afgørelser.

Fredningsnævnet, som skal behandle kommunens og Miljøministeriets fredningsforslag, består af 3 medlemmer som alle er udnævnt af kommunen og Miljøministeriet. Der er altså ikke skyggen af habilitet i fredningsnævnet, når de skal tage stilling til forslaget fra sine egne opdragsgivere.

For at sikre sig udfaldet forsøger man nu at påvirke fredningsnævnet med organisering af høringssvar, der legitimerer kommunens forslag og sår tvivl omkring ejers udlægning og dokumentation af sagen. Enslydende og ens disponerede høringssvar hvis oprindelse afsløres ved, at ejers navn staves forkert på samme måde, er sendt for at påvirke fredningsnævnets medlemmer. Selv borgmesterens kone har medvirket. Dertil har mindst en lokalpolitiker medvirket til organisering af underskriftsindsamlinger til fredningsnævnet og borgere har skrevet under flere gange på forskellige indsamlinger.

Det er svært at bevise, men svært at konkludere andet, end at denne kampagne er groet i borgmesterens baghave.

Når politikere, parallelt med officielle høringssvar, forsøger at påvirke et nævn de selv har nedsat i en sag de selv er part i ved, at organisere høringssvar der støtter deres egen fremstilling og undergraver modparten, så forsvinder enhver mening med en høring. Kampagnen er et åbenlyst forsøg på at presse fredningsnævnet til at fremme kommunens forslag og deltagelse heri demonstrerer til fulde det forvaltnings-etiske niveau i Furesø kommune.

Farumgårdsagen udstiller en magtfuldkommenhed hos borgmesteren og en parathed blandt flertallet i byrådet til at omgå lovgivning og god forvaltningsskik. Den vidner om et skred i moral, ordentlighed og forvaltning, som skal stoppes før det kommunale selvstyre mister sin legitimitet. Myndigheder skal altid agere langt indenfor lovens rammer og de skal være meget sikker på, at lovhjemmel er i orden før man udsætter borgere for straffesager og trusler om ekspropriation.

Furesøs borgere kan ikke være tjent med at Socialdemokratiet, De Konservative, Det Radikale Venstre og Enhedslisten forfalder til at sætte alle forvaltningsretlige principper og borgernes retssikkerhed over styr for udvalgsposter, eller at de med ublu populisme lefler for de laveste instinkter i vælgerskaren.

Forvaltningen har aldrig levet op til sine forpligtelser i den tinglyste aftale, som gav offentlig adgang gennem Farumgård - derfor mistede man adgangen. Borgmesteren har efterfølgende egenhændigt fravalgt en frivillig omkostningsfri alternativ adgang for offentligheden. Nu satser borgmesteren hele sin politiske kapital på at fredningsnævnet føjer sig hans ønsker. Får borgmesteren held med sit forehavende kan han i årene der kommer imødese en fuld prøvelse ved domstolene.