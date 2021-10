Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Der skal være tid til dem, der har været der for os Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Der skal være tid til dem, der har været der for os

18. oktober 2021

Af Jan Kjældgaard, byrådskandidat for SF. Farumgaards Alle 24, Farum

Sæt farten ned - vi har brug for, at pleje og omsorg for ældre ikke foregår i det hæsblæsende tempo, vi kender i dag. Det gælder i hjemmeplejen, og det gælder på vore plejehjem. Der skal være bedre tid til at være der for dem, der har været der for os hele livet.

Vi skal organisere arbejdet i hjemmeplejen i grupper, i teams, så vi sikrer, at værdifulde informationer viderebringes. Vi skal sikre, at der kommer færre forskellige personaler i de ældres hjem og at de, der kommer, kender de ældre meget bedre.

Vi skal bygge langt flere seniorbofællesskaber, så de ældre, der ønsker det, kan være tæt på andre ældre og danne de netværk og venskaber, der styrker. Vel at mærke til en husleje, der er til at betale.

Vi skal bygge flere plejehjem, så de der har brug for massiv hjælp og støtte får det. Plejehjemmene skal have en normering, der giver tid til omsorg og pleje.

Vi skal gøre en kæmpeindsats for at øge rekrutteringen til vores ældreomsorg ved at skabe bedre arbejdsforhold, mindre regelrytteri og mere tillid til vore medarbejdere.

I SF vil vi have at udbuddet af boliger til ældre i højere grad afspejler de behov og ønsker, som de ældre har. En ældrebolig skal ikke blot være det sidste stop på rejsen gennem livet, men ældreboligen skal udgøre rammerne for en god og værdig alderdom.

Derfor vil SF og jeg vil arbejde for

oTryghed for de ældre ved kendte ansigter via faste og mere selvledende teams

oOpgør med tidstyranniet i ældreplejen

oFlere faglærte hænder i ældreplejen

oFlere plejehjemspladser og seniorbofællesskaber.

Vi har brug for en ældrepleje med mere ro på. Ærlig talt. Kan vi være andet bekendt?