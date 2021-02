Byrådskandidat Thomas Hesselhøj Hansen ((tv.) og byrådskandidat Ole Kristensen (th.) foran Farum Fjernvarmes nye varmepumpe anlæg ? med produktion af miljørigtig fjernvarme!

Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Coronakrisen må ikke forhindre den grønne omstilling - heller ikke lokalt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Coronakrisen må ikke forhindre den grønne omstilling - heller ikke lokalt

Furesø - 10. februar 2021 kl. 18:29 Kontakt redaktionen

Debat

Coronakrisen og dens helt akutte problemstillinger har siden midt i marts stjålet opmærksomheden fra klimakrisen. Ikke fordi klimakrisen er mindre vigtig - den er bare mindre akut. Derfor er det vigtigt, at vi har klimakrisen i baghovedet, når planen lægges for hvordan vi sætter gang i dansk økonomi igen. Måske kan coronakrisen ligefrem give os det skub, der skal til for at vi også får tacklet klimakrisen?

Byrådet i Furesø Kommune har i januar måned vedtaget, at der skal laves en plan for klimaindsats og grøn omstilling 2021-2030. Men byrådet kan ikke gøre det alene, og Radikale Venstre i Furesø vil gerne byde ind med gode ideer til den grønne omstilling i Furesø Kommune.

Der skal hjælp fra regeringen til at vi kan tage de store skridt. Det Radikale vil arbejde for, at det bliver fordelagtigt for både borgere og virksomheder at få styr på energiforbruget. Vi støtter den nyligt vedtagne genindførelse af håndværkerfradraget. Det kan bruges til energitiltag for klimaforbedringer, fx solceller, klimaskærme og intelligent energistyring. Og vi ønsker også, at det bliver fordelagtigt for erhvervslivet dels at minimere spildvarme dels at udnytte den spildvarme, der ikke kan undgås. I Furesø Kommune vil Radikale Venstre endvidere arbejde for at fjernvarmenettet udbygges og optimeres. Individuelle varmepumper bliver også være en del af løsningen frem mod 2030. Det er et Radikalt mål at Furesø bliver opvarmet 100% grønt i 2030. Lad os hjælpe dette ambitiøse mål med at få aktiveret en individuel rådgivning til borgere og virksomheder i Furesø.

Vi må tænke nyt for at løse både klimakrisen og coronakrisen - samtidigt. Og der skal både store og små løsninger i spil samtidigt. I Radikale Venstre Furesø ønsker vi derfor at invitere både borgere og virksomheder til at komme med input: Vi er klar til at følge gode forslag op. Kontakt os gerne på kristensenole@msn.com med input og gode ideer. Lige nu skal vi stå sammen hver for sig, men når det igen er muligt at mødes, vil vi gøre vores for at både borgere og virksomheder bliver inddraget aktivt i arbejdet med at tænke kreativt for at løse klimakrisen.

Byrådskandidat Thomas Hesselhøj Hansen (RV)

Nørrevænget 104, Værløse

Byrådskandidat Ole Kristensen (RV).

Højeloft Vænge 93, Værløse