DEBAT: Alle skal med - også de ordblinde

Jeg er ordblind. Til trods for en kandidatgrad i biokemi, end doktorgrad i neurokemi, over 150 videnskabelig rapporter og artikler samt adskillige debatindlæg og kroniker i landsdækkende og lokale aviser, er det stadig svært uden for en snæver familiekreds at indrømme det. At være ordblind i 1960'ernes folkeskole var voldsomt stigmatiserende som værende dum og doven. For mit vedkommende så slemt, at jeg på et tidspunkt hver morgen cyklede afsted med min skoletaske ud i Hareskoven i stedet for at komme i skole. Det tog 3 uger, inden det blev opdaget og sanktioneret.