DADES arbejder fortsat på udvidelse af Farum Bytorv

Furesø - 02. december 2020 kl. 06:36 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen

Det skal bare ikke være let at få udvidet Farum Bytorv. Det har været på tale i flere omgange, men er faldet til jorden lige så mange gange.

I 2017 tog ejeren af Farum Bytorv, DADES, endnu en omgang med Furesø Kommune. Et år senere var en aftale på plads om en udvidelse i to etaper med byggestart ultimo 2020. Men så kom coronaen og lagde handelslivet ned.

Nu viser det sig at enhver frygt for, at projektet skulle være kuldsejlet, kan lægges til side. DADES fik en tidsfrist for overtagelse af det kommunalt ejede parkeringsareal mellem Farum Bytorv og Paltholmvej. Købet er gået igennem.

- Status på DADES overtagelse af parkeringspladsen ved Paltholmvej er, at DADES har købt og betalt for arealet, lyder det fra Claus Torp, direktør for by- og kultur i Furesø Kommune.

Claus Torp ser frem til næste skridt, som bliver at behandle en byggeansøgning.

- Vi ved, at DADES arbejder på projektet om udvidelse af Bytorvet i overensstemmelse med den allerede godkendte lokalplan med erhverv og boliger. Så det næste bliver at behandle en konkret byggeansøgning, siger Claus Torp.

Administrerende direktør for DADES, Boris Nørgaard Kjeldsen, bekræfter overfor Frederiksborg Amts Avis, at der fortsat er skub i projektet.

- Vi arbejder fortsat på snarest på at få alle detaljer om projektet på plads, og at kunne igangsætte den fysiske del af udvidelsen, siger Boris Nørgaard Kjeldsen.

Coronasituationen er klart en modspiller. For det er vanskeligt at fokusere på nye butikker, når den daglige drift er under pres.

- Det er klart at Covid-19 er medvirkende til, at vores lejere har fokus på daglig drift mere end på at tænke i nye butikker og udvidelser, så længe der er stor usikkerhed om fremtiden, og om hvornår tingene normaliseres, forklarer Boris Nørgaard Kjeldsen og fortsætter:

- Alle vores lejere henter langt den største del af omsætningen i december, så derfor har vi alle vores øjne rettet mod at sikre dette bedst muligt, så ikke for stor del af julehandlen bliver nethandel.

En lang proces

Efter mange års tilløb og forslag om forskellige placeringer ved Fredtofteparken og Farum Station, så Farum Bytorv dagens lys i 1977. Bytorvets popularitet voksede gevaldigt, da der kom overdækning på i 1993.

Allerede i 2004 blev der sat gang i arbejdet med en udvidelse. Men først i 2018 faldt det på plads.

Det nuværende projekt er delt ind i to byggefaser. I den første udvides det nuværende butiksareal på 14.700 kvadratmeter med 2700 kvadratmeter, hvilket vil bringe antallet af butikker op fra 40 til mellem 50 og 55. Desuden udvides med et parkeringshus i hjørnet mellem Paltholmvej og Hillerødmotorvejen samt 6600 kvadratmeter til boliger.

Fase 2 af projektet bliver gennemført, hvis der findes et markedsmæssigt potentiale til at realisere denne del. Det er planlagt, at fase 2 vil tilføje cirka 2200 kvadratmeter til butiksarealet.