Anne Birgitte Hovmand (tv.) og Anny Kjeldsen fik overrakt Integrationsprisen af Lene Munch-Petersen, formand for Integrationsrådet. Foto: Mikkel Kjølby

Cykeltrænere modtog Integrationsprisen

Furesø - 06. september 2021 kl. 11:58 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen

Når man kommer til landet, er der mange skjulte forhindringer, man skal overvinde, før man kan blive en selvforsørgende borger.

Hvad der for andre virker som en triviel ting, kan få nye borgere være uoverskueligt. Det har Anny Kjeldsen og Anne Birgitte Hovmand gjort noget ved, Som afdelingsledere for Røde Kors startede Anny i 2018 »Cykeltræningen for voksne« og siden Anne Birgitte Hovmand med »Kvindecafeen«, som et socialt mødested, men også sted, hvor man kan få hjælp til at forstå henvendelser fra offentlige institutioner.

I forbindelse med lørdagens arrangement »Farverige Furesø« på Værløse Bymidte fik ildsjælene overrakt Integrationsprisen.

- Anny og Anne Birgitte og hele holdet af frivillige bag dem fortjener en kæmpestor ros for deres store og ihærdige indsats med at få vores nytilknomne borgere til at finde sig tilpas her i kommunen. Det er ikke småting, som de gør for disse sårbare kvinder i Furesø Kommune, og de fortjener et skulderklap for deres indsats, sagde Lene Munch-Petersen, formand for Integrationsrådet.

Prisen bestod af et kunstværk fra den lokale kunstner Bettina Svejsø. Det ene maleri hedder »Udsigt«, det andet har titlen »Dansende firkanter«.

Anny Kjeldsen holdt en glødende tale, hvor hun takkede kommunen for at bakke op om indsatsen.

- Det, at kunne cykle, er et krav for at kunne blive so-su. Vi har oplevet, hvordan et enlige mor til to børn har fået ansættelse, fordi hun lærte at cykle, fortalte Anny Kjeldsen.