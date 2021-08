Cykelstier og parkeringspladser på vej til Farum Station

20 nye parkeringspladser, cykelsti i begge sider af Jernbanevej og to heller til fodgængere er på vej med en renovering af Farum Station. Og så skal busholdepladserne også have et løft.

"Vi skal have flere parkeringspladser, hvis vi gerne vil have folk til at køre med toget, og så skal cykelstierne nødvendige for at sikre cyklisterne. Her er det især skolebørn fra villakvarteret bag stationen. De hører til Stavnsholtskolen og er afhængige af at kunne køre den vej i skole. Det er ikke tilstrækkeligt trafiksikkert i dag," siger Lene Munch-Petersen (S), formand for udvalget for natur, miljø og grøn omstilling.