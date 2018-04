Cykelsmed puster liv i Bymidten

- Det har altid været min drøm at have min egen butik. Det lokale er meget spændende. Jeg vil gerne bidrage til, at der er liv i den her bymidte. Og så bor vi jo i et område, hvor der er så mange oplevelser, når man kører en tur på sin cykel, siger Anders Grum-Schwensen.