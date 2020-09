Covid-19 på to skoler i Furesø

Statistikken taler om et lavt smittetryk i Furesø Kommune, men ikke desto mindre har to lokale skoler henover weekenden været nødsaget til at sende meldinger om smitte hos en elev ud til forældrene.

- Ud fra et forsigtighedsprincip og for at undgå yderligere smittespredning har vi besluttet, at eleverne skal lade sig teste og ikke må komme i skole, før de er testet negativ, skriver Andreas Hundebøll på Aula.