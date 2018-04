Tamra Rosanes spiller i Farum Kulturhus lørdag klokken 11.30.

Countrystjerne kaster glans over udstilling

Furesø - 06. april 2018 kl. 08:44 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

FARUM: Sangerinden Tamra Rosanes kaster glans over åbningen af Immigrantmuseets nye udstillinger på lørdag. Countrystjernen giver smagsprøver på sin kommende CD »A Divided Heart klokken 11.30 i Farum Kulturhus. I muséets hall præsenterer Immigrantmuseet samtidig udvalgte digte fra bogen »Jeg vågner op som fremmed« af debattør og digter Özcan Ajrulovski. En nutidig kommentar til Danmark; om at ønske at høre til i sit hjemland og følelsen af alligevel at blive behandlet som fremmed.

Det sker umiddelbart inden museumsinspektør Anders Thorkildsen åbner Immigrantmuseets nye udstillinger »Udvandrerne« og »Jeg vågner op som fremmed« klokken 12.30.

Fra omkring 1860 og frem til cirka 1920 udvandrede over 300.000 danskere til USA. Det er et svimlende tal, faktisk omkring 10 procent af den daværende danske befolkning. Trods det, så har historien om den danske masseudvandring ikke fyldt meget i de danske historiebøger.

Debatten om migration fylder dog mere og mere i samfundsdebatten i dag, og en konsekvens er, at vi danskere i højere grad er begyndt at interessere os for dengang vores forfædre drog ud, og hvorfor de drog ud.

Derfor åbner Immigrantmuseet den 7. april dørene for den ny vandreudstilling Udvandrerne fra Museum Mors. Med udgangspunkt i morsingboernes egen historie dykker udstillingen ned i fortællingen om de tusindevis af danskere, der krydsede Atlanten i håbet om en bedre fremtid i USA. Og vi er med hele vejen. Fra Mors og hele vejen over til prærien, hvor de danske migranter med de bare næver begyndte det slidsomme arbejde med at opdyrke jorden.

Arrangementet er gratis og efter et »først til mølle princip«.