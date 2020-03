Coronavirus udsætter Furesø-revyen

Premieren på dette års Furesø-revy stod lige for døren, men Coronavirussen har tvunget Revyforeningen Fandango til at udsætte de planlagte forestillinger på ubestemt tid.

- Det beklager revyholdet meget, men vi er nødt til at tage et medansvar for at dæmme op for udbredelsen af virussen. Alle, som har købt billet i Kulturbutikken eller på revyens hjemmeside, får naturligvis refunderet deres udgift, fortæller Jørgen Lindemann.