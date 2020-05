Coronavirus på Syvstjerneskolen

Skoleleder på Syvstjerneskolen, Lars Haagendal, oplyser på Aula, at en elev i 3. klasse er konstateret smittet med coronavirus.

- Jeg skriver for at informere jer om, at en elev i 3. klasse er konstateret smittet med coronavirus. Barnet har det efter omstændighederne godt.