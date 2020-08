Coronatørken er slut - jazzen vender tilbage til Farum Kulturhus

- Efter den ulidelige lange Coronatørke er det med barnlig glæde, at Farum Kulturhus åbner op for den nye efterårssæson. Efterårssæsonen skydes i gang lørdag d. 15. august kl. 11.30. Vær opmærksom på at der selvfølgelig stadig er begrænsninger i forhold til afstand og antal publikummer. Farum Kulturhus vil gøre deres yderste for at sørge for at alle opholder sig sikkert og forsvarligt, men også hyggeligt og rart. Caféen har naturligvis åben med sit righoldige udbud af kaffe, kager, sandwich, vin og øl. Og musikken er som altid, aldeles gratis, fortæller Lars Verdich fra Farum Kulturhus.