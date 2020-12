Artiklen: Coronamusik gav et afbræk på Lillevang

Plejehjemmets venneforening havde arrangeret julemusik over to dage til beboerne, der snart har været isoleret i ni måneder

Forleden kunne beboerne på plejehjemmet Lillevang i Farum varme sig med julemusik på coronasikker vis. Lillevangs Venner, venneforeningen på stedet, havde med egne ord "fundet helt anderledes og specielle måder at skabe julestemning på", skriver Lillevangs Venner i en pressemeddelelse.

"Lillevangs Venner havde engageret organist og musiker Jens Sandager helt fra Vejle over to dage. Han var anbragt med hele det store udstyr på en juleudsmykket, overdækket, opvarmet trailer, så han var beskyttet mod regn, sne, kulde og blæst. Med anvendelse af bil, flere stærke mænd blev han transporteret rundt til ni forskellige "stationer" på plejecenteret i de to dage, og så alle fik besøg begge dage," skriver han.