Furesø Kommune aflyser borgermøder på grund af corona.

Send til din ven. X Artiklen: Coronafrygt: Kommunen aflyser borgermøder Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Coronafrygt: Kommunen aflyser borgermøder

Pop-up borgermøder om fremtidens Furesø aflyses på grund af corona, men debatten fortsætter

Furesø - 09. november 2020 kl. 19:00 Kontakt redaktionen

Furesø Byråd havde planlagt at møde borgerne på en række pop-up borgermøder i det fri i løbet af november til en debat om, hvordan Furesø skal udvikle sig mod 2030. Møderne bliver nu aflyst som følge af de stigende smittetal i kommunen.

"Vi følger selvfølgelig myndighedernes opfordringer til, at man undgår at møde nye mennesker udenfor ens normale relationer i dagligdagen. Derfor skal vi som byråd heller ikke ud at have en fysisk debat med borgerne i den kommende tid, men vi vil meget gerne invitere så mange som muligt over på vores digitale platform, hvor vi allerede ser rigtig mange deltager med gode forslag og input," udtaler borgmester Ole Bondo Christensen (A).

Borgerprocessen startede med, at Furesø Byråd inviterede alle borgere via brev i digital post til at komme med deres input til fremtidens Furesø. Rigtig mange har taget imod tilbuddet, og udover en velbesøgt digital platform på www.deltag.furesoe.dk, så har tilmeldingen til gæstebuddene i egne hjem været overvældende, skriver Furesø Kommune i en pressemeddelelse.

"Vi er glade for den positive modtagelse af gæstebuddet, hvor jeg glæder mig til at se det input, der kommer fra debatterne i borgernes egne hjem. Vi vil fra kommunens side gerne opfordre flere til at gennemføre et gæstebud - naturligvis indenfor de gældende restriktioner. Vejledningen kan stadig hentes på furesoe.dk/2030 - desværre er det ikke længere muligt at modtage en pose med lækkerier," udtaler viceborgmester Lars Carstensen (C).

Onlinedebatten fortsætter frem til den 29. november, hvorefter input samles sammen til Furesø Byråd.

Jk