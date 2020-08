Coronaen ramte lokalt landbrug hårdt

Henrik Volf-Nielsen og hustruen Tine Merete lukker ned for Gl. Skovhavegaards produktion for i år. Foto: Allan Nørregaard

Furesø - 04. august 2020 kl. 10:34 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Netop som Henrik Volf-Nielsen havde etableret grøntsagsproduktion på 1 tønde land og ansat personale på Gl. Skovhavegaard, fejede corona-virussen ind over det danske land. Samfundet blev lukket ned. Det ramte ikke mindst restaurationsbranchen, men også kantinebranchen.

Og det var netop disse to brancer, som Henrik Volf-Nielsen havde satset på at afsætte sine kvalitetsgrøntsager til.

- Vi syntes, at vi havde spredt risikoen ud på to brancher, men coronaen gik ud over dem begge på en gang, lyder det med et suk fra Henrik Volf-Nielsen.

Det hele startede i det små tilbage i 2018, men i 2019 sagde Henrik sit job op for at satse på grøntsagsproduktionen på fuld tid. Forretningsplanen var klar. Grøntsagerne spirede frem af jorden. Men der var ingen købere. Henrik forsøgte sig med en feberredning. Grøntsagerne blev solgt til private fra en bod i Kirke Værløse, men det kunne ikke redde økonomien.

- Vi har ikke kunnet finde økonomi i at afsætte grøntsagerne ved privat salg, forklarer Henrik Volf-Nielsen. Det skyldes ikke mindst, at prisen på grøntsagerne er høj, da de er lavet med henblik på at skabe en kvalitet, som professionelle brugere vil købe.

Sidste ombæring med salg til private finder sted torsdag fra 16 til 18, men dermed stopper arbejdet ikke.

- For mig handler det næste stykke tid om at få styr på det hele frem til vinterne. Så må vi se, hvad der sker. Vi skal følge nøje med i, hvad der sker ude i verdenen, siger Henrik Volf-Nielsen, som ikke afviser at fortsætte næste år.

- Vi håber fortsat, at jeg kan være fuldtidsbeskæftiget på gården, men det kræver, at vi finder ned model for det. Vi tumler lidt med andelstanken, hvor man kan købe andele i høsten, lyder det fra Henrik Volf-Nielsen.