Bettina Ugelvig Møller (S) forsøger at gøre nytte af ed erfaringer, som man drog af corona-situationens anderledes hverdag i daginstitutioner.

Coronabørnehave gav ro og fokus

Furesø - 08. juli 2020 kl. 12:12 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Glade, rolige og trygge børn.

Tiden med opdelte mindre grupper, ekstra rengøring, kort afleveringstid og meget mere havde en forbløffende effekt på Furesøs børn.

Udvalgsformand Bettina Ugelvig Møller (S) har ved et møde med lederne af daginstitutionerne i Furesø fået et indblik i, hvad der egentlig skete, da daginstitutionerne åbnede op igen med kortere dage, ekstra hænder til rengøring og ingen forældre hængende i garderoben ved morgenafleveringen. Tilbagemeldingerne fra lederne er så positive, at det giver stof til eftertanke.

Der er ikke mindst mange historier om børn, som fandt ro på en måde, som de ikke havde gjort tidligere.

- I mange af vores institutioner har de oplevet, at de kortere dage, har øget børnenes trivsel markant og gjort dem mindre stressede. Men allerede efter to uger med normale åbningstider og længere dage var de små kroppe stressede igen. Det er tankevækkende, at den stress, som mange børn oplever, forsvandt, når det var korte dage. Men så endnu mere bekymrende, at det vender tilbage efter kun to uger med »normale forhold«. Det er tankevækkende, at vi har tilrettelagt vores liv sådan, at det er svært at give børnene de bedste rammer, siger Bettina Ugelvig Møller.

Tilbagemeldingerne fra lederne er ganske entydige. Børn og pædagoger stortrivedes, fordi pædagogerne kun lavede pædagogarbejde.

- Det pædagogiske personale har trives med en anderledes dagligdag, fordi de ikke lavede andet end pædagogarbejde, fastslår Bettina Ugelvig Møller og fortsætter:

- Faste voksne til faste børnegrupper har været en tryghedsskabende faktor for mange børn, men også de mindre grupper har gjort noget. Selv de inddelte zoner på legepladsen har givet mere ro. Og mere udeliv har vist både børn og voksne at simple rammer kan rigtig meget. Det har været godt. Medarbejderne har også sat pris på, at der ikke var børn med løbende næser, sådan som det er til daglig. Rammerne omkring aflevering har også været anderledes - der har ikke været så meget tid til at aflevere og opholde sig i daginstitutionen for forældrene. Det har givet mere ro og medarbejderne har haft et entydigt fokus på børnene lige fra dagens start. En vigtig del af lederne og medarbejdernes hverdag er dog også forældresamarbejde, så det skal der naturligvis være tid og rum til. Men måske på en ny måde. Kommunen satte også ekstra resurser ind til rengøring, fortæller Bettina Ugelvig Møller.

Forude venter en normal dagligdag med normale normeringer. Furesø har ellers opgraderet normeringerne over de sidste tre år, men det kan ikke umiddelbart blive som under coronakrisen. Noget kan der dog måske gøres. Udvalgsformanden vil i hvert fald forsøge.

- Vi skal snakke med beskæftigelsesområdet. Vi skal finde ud af, om der er nogle, som kan gå til hånde med praktiske opgaver i daginstitutionerne. Hvis vi fortsat skal have fokus på rengøring og hygiejne - og pædagogisk personale med fokus på børnene, så skal nogle andre løse den opgave, siger Bettina Ugelvig Møller.