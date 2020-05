Lars Klarskov er fyr og flamme, men nedlukningen af det danske samfund betyder, at han må vente på at køre landet rundt på sin el-scooter. Arkivfoto

Corona udsætter Klarskovs odyssé

Turen er tænkt som en begivenhed, som skal skabe interesse for Hjerneskadeforeningens arbejde, men der er ingen udsigt til, at man kan gennemføre happenings og pr-events i de byer, som Lars Klarskov indtager i sin el-scooter. Turen var planlagt til at starte den 30. maj med start på Værløse Bymidte. Derefter videre til Hundested, Odden og hele Jylland rundt, inden turen gik hjem over Fyn, Lolland-Falster og Sjælland.