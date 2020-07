Restaurant Furesø har udfordringer med fuldtbookede lokaler, der ikke må fyldes grundet corona. Pressefoto

Send til din ven. X Artiklen: Corona-regler driller restaurant Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Corona-regler driller restaurant

Furesø - 20. juli 2020 kl. 04:40 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Først det positive. Restaurant Furesøbad oplever et rykind som aldrig før. I uge 27 havde restauranten 281 bookinger og nåede 1231 gæster. Til sammenligning var tallene i 2019, 164 bookinger og 827 gæster i uge 27.

- Det gør forrygende. Vi er over det normale. Det er en markant fremgang. Jeg er meget overrasket, lyder det fra restauratør Michael Bay Olsen, som dog oplever en forskel.

- Det er ikke længere grupper på fire-seks mennesker, som kommer for at spise. Folk går ud to og to, forklarer Michael Bay Olsen.

Det er naturligvis corona-krisen, som har ændret folks gå i byen-vaner.

Det er også corona, som spiller Restaurant Furesøbad et puds i forbindelse med selskabssæsonen. Konfirmationerne er udskudt til september. Selskabslokalerne er fuldt booket hele september, men Michael Bay Olsen ved endnu ikke om det kan lade sig gøre.

- De fleste af vores selskaber frem til den 1. september er blevet aflyst. Det skyldes i høj grad afstandsrestriktionen og kvadratmeterkravet. Vi ved simpelthen ikke, hvad vi kan stille gæsterne i udsigt, og vi har intet at navigere efter, for vi ved ikke, hvor længe restriktionerne består, siger restauratøren.

Resturantenens ene selskabslokale plejer at rumme arrangementer op til 36 personer. På grund af myndighedernes restriktioner, kan der nu blot være 22. Det er af kæmpe betydning, da virksomheden normalt får 60 pct. af omsætningen fra selskaber.

- Det her lokale er booket hele sidste weekend i august og alle weekender i september, men jeg ved ikke, om jeg skal ringe til gæsterne og sige, at de skal afinvitere halvdelen af deres familier eller aflyse helt. Vi har brug for noget at planlægge efter, og vi snakker omsætning for rigtig mange penge. Kommer udmeldingen om restriktionerne først i slutningen af august, så er vores bookinger for længst væk, siger Michael Bay Olsen, som roser regeringen og folketinget for deres handlekraft i forbindelse med hjælpepakkerne.

Nu efterlyser han imidlertid en klar melding om afstandskravene.

- Vi har fået stor hjælp, og vi bor i et fantastisk land. Men nu har vi brug for klare udmeldinger og bedre information, så ikke en masse arbejde og ressourcer ender med at være spildt, siger indehaveren af Restaurant Furesøbad.