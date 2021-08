Borgmester Ole Bondo Christensen (S) har landet en budgetaftale. Kun Liberal Alliance står indtil videre udenfor. Foto: Allan Nørregaard

Corona-penge sættes ind på kassebeholdningen

Furesø - 27. august 2021 kl. 12:45 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen

Furesø Byråd fortsætter med at have fokus på stram budgetstyring. Her i valgåret var der ellers en uventet mulighed for at bruge penge. Sådan bliver det ikke.

Det mest bemærkelsesværdige er, at de såkaldte Corona-penge, som kommunen sparede under nedlukningerne ikke skal bruges på nye initiativer, men istedet sættes ind på kassebeholdningen, som skal bruges til afbetaling af Furesø-gælden.

- De seneste 10 år har vi haft fokus på stram økonomistyring, hvor vi på trods af økonomiske udfordringer er lykkedes med at udvikle kommunen i et bredt politisk samarbejde til gavn for borgere og virksomheder i Furesø. Den linje fortsætter vi med denne budgetaftale, siger borgmester Ole Bondo Christensen (S).

Viceborgmester Lars Carstensen (K) har haft særligt fokus på kassebeholdningen.

- Med denne aftale bekræfter vi den ansvarlige økonomiske linje I Furesø Kommune, som vi Konservative gennem mange år har været garanten for. Vi betaler fortsat af på vores gæld, samtidig med at vi hæver niveauet for kommunens kassebeholdning fra 80 til 120 mio. kr.

Venstre går også med dette års budgetforlig.

- Når vi fra Venstres side bakker op om budgetaftalen er det naturligvis fordi den forpligter Byrådet på økonomisk ansvarlighed med en fortsat afvikling af gælden, yderligere effektivisering af driften, højere krav til kassebeholdningen og at borgerne ikke kommer til at punge mere ud i kommuneskat. Herudover er vi tilfredse med, at vi sikrer en udvidelse af indskolingen i Jonstrup og får plads til en række nye initiativer i forhold til den grønne omstilling, lyder det fra Gustav Juul.

Nye initiativer

De forskellige partier har alle fået noget at glæde sig over i budgetaftalen.

- Radikale Venstre er først og fremmest glade for den øgede to-lærerdækning i Folkeskolen fra 1.-3. klasse. Det giver mere nærvær mellem lærer og elev - og bedre muligheder for alle børn. Samtidig etablerer vi bedre undervisningsmiljøer og arbejder reelt for at få en ungdomsuddannelse til Furesø. Det er derfor en aftale der indeholder gode elementer for Furesøs børn. Endelig sættes mere skub på innovation og grøn omstilling med en stærk, grøn budgetaftale, siger Tine Hessner (RV).

Enhedslisten har også fået ønsker opfyldt.

- Vi har fra Enhedslistens side haft som afgørende prioritet, at få gjort forbedret forholdene omkring visitationen, hvor mange har klaget over lang sagsbehandlingstid for at få de nødvendige hjælpemidler. Derudover skal vi have renoveret legepladser i vores daginstitutioner. Og endelig kommer der flere midler til mere natur, øget biodiversitet og bekæmpelse af invasive arter. Oven i det fortsætter vi med at energirenovere kommunens bygninger. Så aftalen er flere skridt i den rigtige retning, og vi vil arbejde for yderligere løft i de kommende år, understreger Øjvind Vilsholm.

Gruppeformand, Carsten Svensson (DF), lægger op til at afsætte flere ressourcer til plejehjemmene.

- For et år siden, kunne vi ikke acceptere budgettet og stod udenfor. Besparelserne var for voldsomme og for mange. Derfor er det med stor tilfredshed, at vi nu kan se dem slettet igen. Vore medborgere skal kunne have tillid til kommunen. Andet kan vi simpelthen ikke være bekendt. Vi bliver flere ældre, og vi får et stadig større plejebehov. Med budgetaftalen afsætter vi 1 mio. kr. ekstra til personale på kommunens plejehjem. Børnehaver og skoler får også klart bedre vilkår. Det frivillige arbejde får flere midler, og jeg er meget tilfreds med, at de varslede besparelser på Gedevasevang og Skovgården rulles tilbage, siger Carsten Svensson.

Venstre har arbejdet for en udvidelse af Jonstrup Skole.

- Vi er tilfredse med, at vi sikrer en udvidelse af indskolingen i Jonstrup og får plads til en række nye initiativer i forhold til den grønne omstilling, siger Gustav Juul.

For Det Konservative Folkeparti er det vigtigt med en ny innovationspulje.

- Jeg er særligt glad, at vi med en ny innovationspulje er med til at sætte ekstra skub på udvikling og nytænkning af vores kommune, siger Lars Carstensen.

Budgetaftalen lægger op til nye initiativer som fx flere midler til skolerne, renovering af køkkener i dagtilbud, personale og rekruttering på ældreområdet, udvidelse af indskolingen i Jonstrup, velfærdsteknologi og innovation, øget biodiversitet, investeringer i infrastruktur samt flere midler til foreningslivet.

Byrådet førstebehandler budgetforslaget den 1. september og sender det derefter i høring frem til den 17. september. Borgere inviteres til fysisk og virtuelt borgermøde den 15. september kl. 19-21. Herefter er partierne enige om at se de indkomne høringssvar igennem og sammen drøfte behovet for justeringer, før budgettet andenbehandles og endeligt vedtages på byrådsmødet den 13. oktober.