Send til din ven. X Artiklen: Corona: Politiet sender ekstra mandskab på gaden Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Corona: Politiet sender ekstra mandskab på gaden

Furesø - 21. marts 2020 kl. 09:57 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fredag eftermiddag gik rigspolitichef Thorkild Foged på TV for at informere om, at forbuddet mod at samles på gader og stræder vil blive håndhævet.

Nu venter en weekend med strålende solskin. Det indbyder til hygge sammen med vennerne. Men den går ikke.

Nordsjællands Politi har indkaldt ekstra mandskab for at håndhæve forbudet.

- Udover det normale mandskab har vi fire ekstra patruljevogn, som prioriterer tryghedsskabende foranstaltninger i Nordsjælland, fortæller vagtchef Søren Bjørnestad, Nordsjællands Politi.

- Mange tager ikke situationen alvorligt og samler sig i for små området. Det øger smittespredningen, og det er nødt til at få stoppet. Vi er klar til at håndhæve reglerne, forklarer Søren Bjørnestad.

Det er borgerne selv, som er med til at henvise politiet til forsamlinger.

- I første omgang reagerer vi på borgernes bekymringer. Vi får henvendelser telefonisk, men følger også med på de sociale medier. Indtil videre har vi ikke nødvendigt at sætte ind. Men jeg vil ikke afvise, at det kommer til at ske, siger vagtchefen.