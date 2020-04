VABs næstformand Jette Aistrup og formand Niels Holk Teinhart er klar til at holde hånden under boligselskabets lejere på Værløse Bymidte. VAB giver butikkerne tre måneders gratis husleje. Foto: Mikkel Kjølby

Corona: Nul husleje i tre måneder

- Bestyrelsen for Værløse Almennyttige Boligselskab har besluttet, at vores del af butikkerne ikke skal betale husleje for april, maj og juni måned, siger VABs formand Niels Holk Teinhart til Frederiksborg Amts Avis.