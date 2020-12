Peter Møller har også gang i erhvervskarrieren.

Send til din ven. X Artiklen: Coachsome er årets bedste forretningside Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Coachsome er årets bedste forretningside

Furesø - 14. december 2020 kl. 11:02 Kontakt redaktionen

For blot et år siden begyndte basketballespilleren Peter Møller at brygge på formidlingsportalen Coachsome. Nu vinder virksomheden konkurrencen for bedste forretningsidé i Sveriges Venture Cup, afviklet i efteråret 2020.

Venture Cup søger at fremhæve og hjælpe talenter inden for iværksætteri. Organisationen afholder derfor hvert år en konkurrence, hvor unge iværksættere har mulighed for at afprøve deres forretningsidé. Peter Møller, der til dagligt studerer "Entrepreneurship and Innovation" på Lunds Universitet, øjnede straks muligheden og valgte i efteråret 2020 at tilmelde sin virksomhed "Coachsome" konkurrencen i Sverige. Venture Cups konkurrenceudvalg bed mærke i forretningsidéens innovative og efterspurgte karakter, og Peter Møller kunne derfor tage sejren med sig hjem.

Peter Møller, som også er professionel basketballspiller, så det nødvendigt at etablere en formidlingsportal for sportsatleter og -trænere.

- Coachsome har fundet en måde at gøre det lettere for atleter og trænere at oprette forbindelse. Jeg ser frem til at se projektet blive ført ud i livet - ikke som atlet eller coach, men som forælder. Det gør det meget nemmere for mig at finde en træner til mit barn, fortæller Marie Greco, regional manager v/Venture Cup i Sverige.

Coachsome øger ambitionsniveauet: Går nu også efter det svenske marked Som vinder af Venture Cup i Sverige 2020, landets førende konkurrence for forretningsidéer og startups, går Coachsome en lys og spændende fremtid i møde.