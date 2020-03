Clara Engelund har knoklet for at få indsamlingsbøsserne klar til søndagens indsamling.

Clara har samlet indsamlingsbøsserne

Furesø - 06. marts 2020 kl. 14:05 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Søndag den 8. marts er der indsamling til fordel for Folkekirkens Nødhjælp. I Furesø foregår indsamlingen med udgangspunkt i Stavnsholtkirken, Værløse Kirke og Hareskov Kirke.

- Vi er nu ved at være klar til på søndag 8. marts, hvor den store klimaindsamling til Folkekirkens Nødhjælp løber af stablen her i Farum og resten af landet. En af indsamlingens frivillige, Clara Engelund, har den sidste måned gjort en kæmpe indsats for at nå ud til nye indsamlere. Nu har hun samlet de sidste indsamlingsbøsser og er parat til at dele dem ud på søndag i Stavnsholtkirken fra ved 11-tiden, fortæller Doris Pihl Linkenkær fra Farum Sogn.

Indsamlerne kan være heldige at få en gave med hjem.

- Butikkerne har igen i år været meget gavmilde og sørget for masser af flotte gevinster i indsamlerlotteriet. Der er virkeligt gode chancer for at komme hjem med en gave, efter man har brugt benene i et par timer, siger Doris Pihl Linkenkær.

Hvis nogle har lyst til at være med, kan de stadig nå at melde sig på blivindsamler.dk eller ved at ringe på 4172 8453. Men man kan også bare møde op på dagen.