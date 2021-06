Cirkus Baldoni kommer til Værløse og Farum

Overskiften for showet er 'det for vildt' og kan ses efter alle coronasikkerhedsforholdsregler

"Også i år har vi gjort vores ypperste for at finde super artister til Jer og det er atter lykkes for os. Forestillingen i år kommer til at indeholde gys og gru, morskab og latter, fart og spænding, men også show og dans. Vi har engageret, hvad vi mener er verdens bedste børneklovn, nemlig klovnen Allando og han kommer ikke alene. Han har følgeskab af sin bedste ven, pandaen Pandus.

Spritautomater

"Vi har opsat håndspritautomater flere steder på cirkuspladsen, samt i toiletvognen. Ved bestilling af pladser bliver en stol ved siden af Jer automatisk optaget således, at der holdes god afstand til alle gæster i teltet. Alle stole og overflader bliver grundigt sprittet af inden hver forestilling. Vi har taget alle nødvendige sikkerhedsforanstaltninger for at passe godt på Jer. Husk at der ved indgangen til teltet skal fremvises coronapas (negativ coronatest) for personer over 15 år."